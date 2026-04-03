Як зекономити дизель: вісім порад для фермерів на тлі зростання цін

Основна порада аграріям спрямована на оптимізацію використання дизеля. Це прозвучало на фоні тривожних прогнозів людей обізнаних: цього тижня європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен попередив про можливу нестачу пального в країнах ЄС.

Україна винятком не стала. Тут також ситуація не з кращих. Експерти галузі на сторінці нідерландського видання LandbouwMechanisatie вказали на вісім простих, але ефективних способів економії.

Низька швидкість

Насамперед радять працювати на нижчих обертах двигуна – у діапазоні максимального крутного моменту (1300–1600 об/хв). Це дозволяє зберегти потужність, але зменшити витрати пального.

Також не варто прогрівати сучасні трактори – достатньо одразу починати рух у щадному режимі.

Не зариватися в землю

Суттєву економію дає і менша глибина обробітку ґрунту. Наприклад, зменшення оранки на 20–25% дозволяє заощадити до 10% дизеля без втрати врожайності.

Численні дослідження показують, що оранка на глибину 28-30 см не призводить до вищих врожайностей. 25 см достатньо глибоко; багато фермерів зараз орють на глибину 20-22 см.

Безступенева трансмісія

Варто ефективніше використовувати автоматичні режими безступеневих трансмісій (CVT), які самі підбирають оптимальні параметри роботи двигуна. Додатково допомагають екорежими та обмежувачі навантаження.

Обмеження холостого ходу

Окрема увага – холостому ходу. За даними виробників, трактори простоюють до 40% часу, витрачаючи пальне без користі. Якщо зупинка триває понад 3 хвилини – двигун краще вимкнути.

Обмежити швидкість

На дорогах не варто перевищувати швидкість 40 км/год: виграш у часі мінімальний, а витрати пального значно більші. Важливо також правильно регулювати тиск у шинах: вищий – для дороги, нижчий – для поля.



Фільтри та охолодження

Регулярне обслуговування теж впливає на економію: чисті фільтри та радіатори зменшують навантаження на двигун.

Зніміть непотрібний баласт

І ще один фактор впливу – зайва маса. Кожна додаткова тонна баласту збільшує витрату пального приблизно на 1 л/год, тому його варто використовувати лише за потреби.

Потік оливи



Не кожному знаряддю потрібен повний потік оливи. Тому налаштуйте потік оливи до знаряддя на екрані та встановіть час подачі на мінімум.

Дотримання цих порад дозволяє суттєво скоротити витрати дизеля без втрати ефективності роботи.