Tesla готовит дешевый кроссовер: Илон Маск изменил мнение о "бюджетном" автомобиле

Эта новость стала неожиданностью для рынка, ведь еще недавно Илон Маск публично скептически высказывался о целесообразности выпуска бюджетных моделей с традиционным управлением, отмечает Reutres.

Отказ от идей роботакси в пользу реального спроса

В последние годы стратегия Tesla была сосредоточена на искусственном интеллекте, человекоподобных роботах Optimus и амбициозном проекте автономного такси (Cybercab). Маск неоднократно подчеркивал, что разработка обычного электромобиля стоимостью около 25 000 долларов не имеет смысла, если будущее за полным автопилотом. Однако падение темпов роста продаж и агрессивная экспансия китайских брендов, таких как BYD, заставили Tesla вернуться к идее массового народного автомобиля.

Отмечается, что новая модель – это не просто “урезанная” версия популярной Model Y. Источники в цепочках поставок подтверждают, что речь идет о совершенно новой платформе, разработанную для максимальной эффективности и низкой себестоимости производства.

Технические характеристики: компактность и легкость

По предварительной информации, длина нового кроссовера составит около 4,28 метра. Это делает его на полметра короче Model Y и ставит в один ряд с такими конкурентами, как Volvo EX30 и Hyundai Kona Electric. Ожидается, что новинка будет значительно легче своих “старших братьев” – около 1,5 тонны, что на 500 кг меньше показателей Model Y.

Tesla Model Y Juniper

Для достижения такого веса и низкой цены Tesla планирует использовать менее емкие аккумуляторные блоки и исключительно монопривод. Это неизбежно повлияет на запас хода, однако позволит предложить цену, ниже 30 000 долларов, что сделает авто самым дешевым в модельном ряду марки.

Производство и перспективы для глобального рынка

Первой площадкой для выпуска новинки станет гигафабрика в Шанхае. Однако аналитики уверены, что модель не останется локальным продуктом. Впоследствии производство могут развернуть на заводах в Техасе и Берлине.

Для европейского и украинского рынков такая модель может стать настоящим бестселлером. В условиях, когда инфраструктура развивается, а спрос на компактные городские кроссоверы стабильно растет, “малая Tesla” имеет все шансы повторить успех Model 3, но в значительно более широком сегменте.

Что это означает для покупателей

Появление компактной Tesla по цене около 25 000–28 000 долларов может кардинально изменить правила игры. Это заставит других производителей ускорить разработку собственных доступных моделей. Хотя Маск ранее называл идею такого авто “бессмысленной”, рыночная реальность доказала: покупателям все еще нужен доступный и качественный электромобиль, которым они могут управлять сами.