Tesla готує дешевий кросовер: Ілон Маск змінив думку щодо "бюджетного" авто

Ця новина стала несподіванкою для ринку, адже ще нещодавно Ілон Маск публічно скептично висловлювався щодо доцільності випуску бюджетних моделей із традиційним керуванням, зазначає Reutres.

Відмова від ідей роботаксі на користь реального попиту

Протягом останніх років стратегія Tesla була зосереджена на штучному інтелекті, людиноподібних роботах Optimus та амбітному проєкті автономного таксі (Cybercab). Маск неодноразово підкреслював, що розробка звичайного електромобіля вартістю близько 25 000 доларів не має сенсу, якщо майбутнє за повним автопілотом. Однак падіння темпів зростання продажів та агресивна експансія китайських брендів, таких як BYD, змусили Tesla повернутися до ідеї масового народного автомобіля.

Зазначається, що нова модель – це не просто “урізана” версія популярної Model Y. Джерела в ланцюжках постачання підтверджують, що мова йде про абсолютно нову платформу, розроблену для максимальної ефективності та низької собівартості виробництва.

Технічні характеристики: компактність та легкість

За попередньою інформацією, довжина нового кросовера становитиме близько 4,28 метра. Це робить його на пів метра коротшим за Model Y і ставить в один ряд із такими конкурентами, як Volvo EX30 та Hyundai Kona Electric. Очікується, що новинка буде значно легшою за своїх “старших братів” – близько 1,5 тонни, що на 500 кг менше за показники Model Y.

Tesla Model Y Juniper

Для досягнення такої ваги та низької ціни Tesla планує використовувати менш місткі акумуляторні блоки та виключно монопривід. Це неминуче вплине на запас ходу, проте дозволить запропонувати ціну, нижчу за 30 000 доларів, що зробить авто найдешевшим у модельному ряду марки.

Виробництво та перспективи для глобального ринку

Першим майданчиком для випуску новинки стане гігафабрика в Шанхаї. Проте аналітики впевнені, що модель не залишиться локальним продуктом. Згодом виробництво можуть розгорнути на заводах у Техасі та Берліні.

Для європейського та українського ринків така модель може стати справжнім бестселером. В умовах, коли інфраструктура розвивається, а попит на компактні міські кросовери стабільно зростає, “мала Tesla” має всі шанси повторити успіх Model 3, але в значно ширшому сегменті.

Що це означає для покупців

Поява компактної Tesla за ціною близько 25 000–28 000 доларів може кардинально змінити правила гри. Це змусить інших виробників прискорити розробку власних доступних моделей. Хоча Маск раніше називав ідею такого авто “безглуздою”, ринкова реальність довела: покупцям все ще потрібен доступний і якісний електромобіль, яким вони можуть керувати самі.