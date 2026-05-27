Volkswagen презентовал новый ID Unyx 07 для китайского рынка

Прием официальных заявок на автомобиль уже стартовал. Как пишет Carscoops, стартовая цена базовой комплектации Pure составляет всего 129 900 юаней (19 100 долларов США). В то же время версия Pure SE оценена в 139 900 юаней (20 600 долларов США).

Читайте также: Volkswagen представил гибридный седан ID. Era 5S с запасом хода в 2000 километров

Однако для покупателей, которые оформят заказ по программе раннего бронирования, действуют значительные специальные скидки: начальный вариант можно приобрести всего за 109 900 юаней (16 200 долларов США), а старшую модификацию – за 119 900 юаней (17 700 долларов США).

Сравнение габаритов

Новинка получила стремительный силуэт с коротким капотом и покатой линией крыши в стиле фастбэк. Несмотря на доступный ценник, ID. Unyx 07 предлагает взрослые габариты и просторный салон. Длина кузова лифтбека составляет 4853 мм, а колесная база достигает 2826 мм. Задняя часть кузова завершается большой подъемной дверью багажника, которая открывает доступ к большому грузовому отсеку объемом 711 литров.

По своим размерам новинка оказалась всего на 108 мм короче старшей модели фирменной линейки ID.7 и на 133 мм длиннее актуальной версии Tesla Model 3. По сравнению с VW Jetta, электромобиль длиннее в целом на 151 мм, а его колесная база вытянута на дополнительные 140 мм, что позволило радикально увеличить запас пространства для ног пассажиров заднего ряда.

Дизайн модели не унаследовал стиль флагманского ID. Unyx 08. Зато автомобиль выглядит как более низкая, прижатая к земле и обтекаемая интерпретация паркетника ID. Unyx 06 (брат Cupra Tavascan). Передняя часть выделяется агрессивной оптикой, развитыми спортивными воздухозаборниками в бампере и выраженным нижним спойлером. Задняя часть украшена сплошной светодиодной полосой фонарей на всю ширину кузова и имитацией аэродинамического диффузора.

Немецкая платформа MEB и цифровая электроника от XPeng

Техническая часть VW ID. Unyx 07 базируется на проверенной и модульной немецкой платформе MEB. Электромобиль оснащен одним электродвигателем, который установлен на задней оси и развивает мощность 170 кВт (228 л.с.). Питание обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 60 кВт-ч, что позволяет проезжать до 558 километров на одном полном заряде.

Однако главной изюминкой проекта является совершенно новая электронная архитектура CEA (China Electronic Architecture), которую немецкие инженеры разработали совместно со специалистами XPeng. Благодаря централизации большинства процессов и объединению бортовых функций в четыре основные зоны управления, разработчикам удалось сократить общее количество отдельных электронных модулей управления примерно на 30 процентов, что значительно ускорило скорость обмена данными и снизило вес проводки.

Цифровой салон и интеллектуальные помощники

Интерьер лифтбека предлагает полностью цифровое пространство, где передняя панель вмещает сразу три больших монитора: 10,25-дюймовый экран приборов, большой 15-дюймовый центральный тачскрин мультимедийной системы и отдельный 12-дюймовый дисплей, интегрирован специально для переднего пассажира. Этот ансамбль дополнен огромным 27-дюймовым проекционным дисплеем на лобовое стекло с технологией дополненной реальности.

Бортовая электроника функционирует под управлением производительного процессора MediaTek 8676, куда вшит голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта, способный распознавать команды от нескольких пассажиров одновременно. Также в список оснащения вошли новый двухспицевый рулевой руль с физическими кнопками, расширенная контурная подсветка дверей и панорамная стеклянная крыша с электрическим приводом и плотной физической солнцезащитной шторкой.

Комфорт обеспечивают аудиосистема премиум-класса с 12 динамиками, эргономичные спортивные кресла с электрической регулировкой в 12 направлениях и встроенная система ароматизации воздуха. Кроме того, каждая модификация по умолчанию укомплектована полным пакетом активной безопасности ADAS от XPeng, включая систему навигационного автопилота NOA (Navigation Assist).

Жесткая ценовая война на рынке Китая