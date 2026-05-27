Volkswagen презентував новий ID. Unyx 07 для китайського ринку

Прийом офіційних заявок на автомобіль уже стартував. Як пише Carscoops, стартова ціна базової комплектації Pure становить всього 129 900 юанів (19 100 доларів США). Водночас версія Pure SE оцінена в 139 900 юанів (20 600 доларів США).

Проте для покупців, які оформлять замовлення за програмою раннього бронювання, діють значні спеціальні знижки: початковий варіант можна придбати всього за 109 900 юанів (16 200 доларів США), а старшу модифікацію – за 119 900 юанів (17 700 доларів США).

Порівняння габаритів

Новинка отримала стрімкий силует із коротким капотом та похилою лінією даху в стилі фастбек. Попри доступний цінник, ID. Unyx 07 пропонує дорослі габарити та просторий салон. Довжина кузова ліфтбека становить 4853 мм, а колісна база досягає 2826 мм. Задня частина кузова завершується великими підйомними дверима багажника, які відкривають доступ до великого вантажного відсіку об'ємом 711 літрів.

За своїми розмірами новинка виявилася всього на 108 мм коротшою за старшу модель фірмової лінійки ID.7 й на 133 мм довшою за актуальну версію Tesla Model 3. Порівняно з VW Jetta, електромобіль довший загалом на 151 мм, а його колісна база витягнута на додаткові 140 мм, що дозволило радикально збільшити запас простору для ніг пасажирів заднього ряду.

Дизайн моделі не успадкував стиль флагманського ID. Unyx 08. Натомість автомобіль виглядає як більш низька, притиснута до землі та обтічна інтерпретація паркетника ID. Unyx 06 (брат Cupra Tavascan). Передня частина виділяється агресивною оптикою, розвиненими спортивними повітрозабірниками у бампері та вираженим нижнім спойлером. Задня частина прикрашена суцільною світлодіодною смугою ліхтарів на всю ширину кузова та імітацією аеродинамічного дифузора.

Німецька платформа MEB та цифрова електроніка від XPeng

Технічна частина VW ID. Unyx 07 базується на перевіреній та модульній німецькій платформі MEB. Електромобіль оснащений одним електродвигуном, який встановлений на задній осі та розвиває потужність 170 кВт (228 к.с.). Живлення забезпечує літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 60 кВт-год, що дозволяє проїжджати до 558 кілометрів на одному повному заряді.

Проте головною родзинкою проєкту є абсолютно нова електронна архітектура CEA (China Electronic Architecture), яку німецькі інженери розробили спільно з фахівцями XPeng. Завдяки централізації більшості процесів та об'єднанню бортових функцій у чотири основні зони керування, розробникам вдалося скоротити загальну кількість окремих електронних модулів керування приблизно на 30 відсотків, що значно прискорило швидкість обміну даними та знизило вагу проводки.

Цифровий салон та інтелектуальні помічники

Інтер'єр ліфтбека пропонує повністю цифровий простір, де передня панель вміщує одразу три великі монітори: 10,25-дюймовий екран приладів, великий 15-дюймовий центральний тачскрін мультимедійної системи та окремий 12-дюймовий дисплей, інтегрований спеціально для переднього пасажира. Цей ансамбль доповнений величезним 27-дюймовим проєкційним дисплеєм на лобове скло з технологією доповненої реальності.

Бортова електроніка функціонує під управлінням продуктивного процесора MediaTek 8676, куди вшитий голосовий асистент на базі штучного інтелекту, здатний розпізнавати команди від кількох пасажирів одночасно. Також до списку оснащення увійшли нове двоспицеве рульове кермо з фізичними кнопками, розширене контурне підсвічування дверей та панорамний скляний дах з електричним приводом і щільною фізичною сонцезахисною шторкою.

Комфорт забезпечують аудіосистема преміум-класу з 12 динаміками, ергономічні спортивні крісла з електричним регулюванням у 12 напрямках та вбудована система ароматизації повітря. Крім того, кожна модифікація за замовчуванням укомплектована повним пакетом активної безпеки ADAS від XPeng, включаючи систему навігаційного автопілота NOA (Navigation Assist).

Жорстка цінова війна на ринку Китаю