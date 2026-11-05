Українські дорожники завершили надскладну ділянку автобану в Румунії: масштаби вражають

Як повідомляє офіційна сторінка компанії Автомагістраль-Південь у Facebook, українські фахівці відповідали за комплекс робіт у рамках великого контракту вартістю понад 150 мільйонів євро. Цей відрізок є частиною глобального маршруту завдовжки 28,55 кілометра, який у майбутньому з'єднає Будапешт та Бухарест.

Головним викликом для дорожників стала специфіка місцевого рельєфу. Ґрунти на цій ділянці виявилися занадто слабкими, щоб витримати навантаження швидкісної магістралі, тому інженерам довелося укріплювати цементом практично кожен шар дорожньої основи.

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"Вчергове ми продемонстрували майстерне вміння виконувати масштабні земляні роботи. Загалом обсяг стабілізації сягнув вражаючих 510 тисяч кубометрів, – уточнили представники компанії.

Щоб впоратися з таким завданням, на об'єкті безперервно працювали понад 100 українських робітників. Також було задіяно пів сотні одиниць спецтехніки, серед яких 25 самоскидів, екскаватори, ґрунтові котки та потужні ресайклери.

Світлини з будівництва румунської автомагістралі. Фото: Автомагістраль-Південь

Що далі: шлях до трьох морів

Завершивши цей етап, команда Автомагістраль-Південь не зупиняється і вже готує техніку до наступного, ще амбітнішого виклику. Навесні 2027 року стартує будівництво першої ділянки швидкісної дороги Арад – Орадя протяжністю майже 34 кілометри.

Ця траса має стратегічне значення для всієї Європи, адже вона стане невіддільною частиною масштабного транспортного коридору Via Carpathia. Нова артерія забезпечить швидке та зручне автомобільне сполучення між Балтійським, Чорним та Середземним морями.

Світлини з будівництва румунської автомагістралі. Фото: Автомагістраль-Південь

Розбудова прикордонної інфраструктури

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, Україна також активно розширює логістичні коридори безпосередньо на своїх кордонах. Зокрема, нещодавно відбулося відкриття нового мосту через річку Тиса та запрацював спільний пункт пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй на кордоні з Румунією.

Крім того, вітчизняні дорожники з компанії Autostrada зараз цілодобово працюють над зведенням тимчасового мосту через Дністер. Ця переправа забезпечить прямий шлях до Молдови та суттєво розвантажить трафік на південному напрямку.