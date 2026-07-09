Xiaomi офіційно запускає новий автомобільний бренд Sky Nomad для просторих позашляховиків

Первістком новоствореного бренду стане повнорозмірний позашляховик із індексом N90, оснащений гібридною силовою установкою із подовженим запасом ходу (EREV), пише CarNewsChina. Офіційне підтвердження нової лінійки відбулося 8 липня, коли виробник запустив першу сторінку марки у соціальній мережі WeChat та розпочав масштабну візуальну рекламну кампанію на великих міських екранах у КНР.

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Технічні характеристики позашляховика Sky Nomad N90

Майбутній флагман Sky Nomad N90 отримає передову послідовну гібридну систему, яка дозволить власникам подорожувати на великі відстані без хвилювань про зарядну інфраструктуру. Під капотом великого кросовера встановлять 1,5-літровий бензиновий двигун із турбонаддувом, який виконуватиме роль мобільного генератора.

Він не передає крутний момент на колеса безпосередньо, а лише забезпечує енергією велику акумуляторну батарею та електричні двигуни. Модель оснастять місткою батареєю ємністю понад 70 кВт-год. Завдяки цьому запас ходу виключно на електричній тязі становитиме від 400 до 500 кілометрів, а загальний змішаний запас ходу автомобіля з урахуванням паливного бака перевищить вражаючі 1500 кілометрів.

Габарити та дизайн

Позашляховик Sky Nomad N90 відрізняється солідними розмірами, які гарантують максимальний простір в салоні: його загальна довжина становить 5,3 метра, а колісна база досягає 3,1 метра. На ринку автомобіль планують запропонувати покупцям у модифікаціях із п'ятимісним та семимісним компонуванням пасажирських крісел.

Створення комфортних дворядних версій великих кросоверів є популярною тенденцією серед багатьох китайських автовиробників, і новинка від компанії Xiaomi підтримає цей тренд. Зовнішній вигляд моделі характеризується брутальними фарами, трапецієподібним центральним повітрозабірником та додатковими вентиляційними отворами з обох боків переднього бампера. Також позашляховик отримав високу лінію капота, зручні висувні підніжки та датчик LiDAR на даху.

Успіхи Xiaomi