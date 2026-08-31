Заміна ID.4: Volkswagen незабаром презентує електричний ID.Tiguan

Німецький автовиробник вирішив відмовитися від концепції окремого дизайну для лінійки електрокарів і повертається до звичного стилю своїх кросоверів. Як пише Carscoops, перший детальний огляд передсерійного прототипу з’явився на YouTube-каналі Autogefühl. Новий електричний SUV має повністю замінити на ринку поточні ID.4 та ID.5.

Якщо перші прототипи ховали під знайомими кузовними панелями ID.4, то новий прототип уже має готовий серійний метал. Зміни виявилися куди більш радикальними, ніж очікувалося – автомобіль отримав значно вертикальнішу посадку, високий капот та загалом більш брутальний силует, який нагадує традиційний Tiguan із ДВЗ.

Мускулистий дизайн та відмова від овальних форм

Спереду новий ID. Tiguan виділяється оригінальним світлодіодним блоком, виразною світловою смугою та унікальними денними ходовими вогнями. Класичної решітки радіатора тут немає – її роль виконує масивна чорна вставка в нижній частині бампера. Профіль кузова отримав виразніші віконні лінії та міцні чорні рейлінги на даху.

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Корма електромобіля також кардинально відрізняється від плавних ліній ID.4 чи купеподібного ID.5. Замість закругленої оптики з'явилися кутасті ліхтарі з подвійним квадратним світловим малюнком, що додає кормі візуальної ширини та солідності.

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