У більшості областей повітряна тривога – всі в укриття

Майже по всій країні оголосили повітряну тривогу. Мешканці областей, де лунають сирени, мають перебувати в укриттях.

Повітряну тривогу оголосили у 12 областях України.

Важливо Ракетний удар по Львівщині, 20 "серія" Чорнобаївки: основне за 81 день війни

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста.

Сирени лунають у місті Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

З тимчасово окупованої Херсонщини даних про повітряні тривоги немає більш ніж місяць.

Масові оголошення про повітряну тривогу почалися о 20:56. В Луганській області тривога триває вже 41 день безперестанку – відбій у області не дають ще з 4 квітня.

Що робити під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги потрібно зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття чи сховища.

Якщо поблизу його немає, у ДСНС рекомендують скористатися "правилом двох стін". Необхідно піти у кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та триматися ближче до опорної стіни.

Окрім цього, якщо є така можливість, варто повідомити про повітряну тривогу своїх літніх або маломобільних сусідів та допомогти їм дістатися до безпечного місця.

В укриття рекомендують взяти мобільний телефон, аби слідкувати за сповіщеннями місцевих департаментів цивільного захисту. Саме на їхніх офіційних телеграм-каналах публікують повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Зауважте, що укриття можна покидати лише після відбою, який оголошують тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу зникає.

Дивіться також: Чому спрацьовує повітряна тривога по всій Україні: пояснення Арестовича

Важливо не публікувати жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів, якщо вони трапляться. Також під час повітряної тривоги не можна поширювати адреси місць "прильотів". Це лише коригує вогонь ворога.Вибухи в містах можуть лунати і від роботи протиповітряної оборони. Тому слідкуйте за оновленням та довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Сигнал повітряної тривоги не можна ігнорувати в жодному випадку. Наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі, проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки приземляться на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарить Росія.