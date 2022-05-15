У більшості областей повітряна тривога – всі в укриття
Майже по всій країні оголосили повітряну тривогу. Мешканці областей, де лунають сирени, мають перебувати в укриттях.
Повітряну тривогу оголосили у 12 областях України.
Важливо Ракетний удар по Львівщині, 20 "серія" Чорнобаївки: основне за 81 день війни
Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста.
Сирени лунають у місті Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
З тимчасово окупованої Херсонщини даних про повітряні тривоги немає більш ніж місяць.
Масові оголошення про повітряну тривогу почалися о 20:56. В Луганській області тривога триває вже 41 день безперестанку – відбій у області не дають ще з 4 квітня.Зверніть увагу! Важливо не публікувати жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів, якщо вони трапляться. Також під час повітряної тривоги не можна поширювати адреси місць "прильотів". Це лише коригує вогонь ворога.
Що робити під час повітряної тривоги
- Під час повітряної тривоги потрібно зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття чи сховища.
- Якщо поблизу його немає, у ДСНС рекомендують скористатися "правилом двох стін". Необхідно піти у кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та триматися ближче до опорної стіни.
- Окрім цього, якщо є така можливість, варто повідомити про повітряну тривогу своїх літніх або маломобільних сусідів та допомогти їм дістатися до безпечного місця.
- В укриття рекомендують взяти мобільний телефон, аби слідкувати за сповіщеннями місцевих департаментів цивільного захисту. Саме на їхніх офіційних телеграм-каналах публікують повідомлення про відбій повітряної тривоги.
- Зауважте, що укриття можна покидати лише після відбою, який оголошують тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу зникає.
Дивіться також: Чому спрацьовує повітряна тривога по всій Україні: пояснення Арестовича