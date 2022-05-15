В большинстве областей воздушная тревога – все в укрытие

Практически по всей стране объявили воздушную тревогу. Жители областей, где раздаются сирены, должны находиться в укрытиях.

Воздушная тревога была объявлена в 12 областях Украины.

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Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города.

Сирены раздаются в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

С временно оккупированной Херсонщины данных о воздушных тревогах нет более месяца.

Массовые объявления о воздушной тревоге начались в 20:56. В Луганской области тревога длится уже 41 день без перерыва – отбой в области не дают еще с 4 апреля.

Что делать во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги следует сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию или убежищу.

Если вблизи его нет, в ГСЧС рекомендуют воспользоваться "правилом двух стен". Необходимо пройти в комнату без окон внутри дома или квартиры и держаться поближе к опорной стене.

Кроме этого, если есть такая возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своим пожилым или маломобильным соседям и помочь им добраться до безопасного места.

В укрытие рекомендуют взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов гражданской защиты. Именно на их официальных телеграм-каналах публикуют сообщения об отбое воздушной тревоги.

Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя, объявляемого тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела исчезает.

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Важно не публиковать никаких фото и видео с последствиями вражеских обстрелов, если они произойдут. Также при воздушной тревоге нельзя распространять адреса мест "прилетов". Это только корректирует огонь врага.Взрывы в городах могут раздаваться и от работы противовоздушной обороны. Следите за обновлением и доверяйте информацию только из официальных источников. Сигнал воздушной тревоги нельзя игнорировать ни в коем случае. Наша противовоздушная оборона сбивает значительное количество враждебных целей в небе, однако всегда остается риск, что какая-то ракета или ее обломки приземлятся на населенные пункты. Никогда нельзя определить наперед, куда ударит Россия.