Повітряну тривогу оголосили у 12 областях України.

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Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста.
Сирени лунають у місті Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

З тимчасово окупованої Херсонщини даних про повітряні тривоги немає більш ніж місяць.

Масові оголошення про повітряну тривогу почалися о 20:56. В Луганській області тривога триває вже 41 день безперестанку – відбій у області не дають ще з 4 квітня.

Що робити під час повітряної тривоги

  • Під час повітряної тривоги потрібно зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття чи сховища.
  • Якщо поблизу його немає, у ДСНС рекомендують скористатися "правилом двох стін". Необхідно піти у кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та триматися ближче до опорної стіни.
  • Окрім цього, якщо є така можливість, варто повідомити про повітряну тривогу своїх літніх або маломобільних сусідів та допомогти їм дістатися до безпечного місця.
  • В укриття рекомендують взяти мобільний телефон, аби слідкувати за сповіщеннями місцевих департаментів цивільного захисту. Саме на їхніх офіційних телеграм-каналах публікують повідомлення про відбій повітряної тривоги.
  • Зауважте, що укриття можна покидати лише після відбою, який оголошують тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу зникає.

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