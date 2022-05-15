Воздушная тревога была объявлена в 12 областях Украины.

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Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города.

Сирены раздаются в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

С временно оккупированной Херсонщины данных о воздушных тревогах нет более месяца.

Массовые объявления о воздушной тревоге начались в 20:56. В Луганской области тревога длится уже 41 день без перерыва – отбой в области не дают еще с 4 апреля.

Обратите внимание! Важно не публиковать никаких фото и видео с последствиями вражеских обстрелов, если они произойдут. Также при воздушной тревоге нельзя распространять адреса мест "прилетов". Это только корректирует огонь врага.

Что делать во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги следует сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию или убежищу.

Если вблизи его нет, в ГСЧС рекомендуют воспользоваться "правилом двух стен". Необходимо пройти в комнату без окон внутри дома или квартиры и держаться поближе к опорной стене.

Кроме этого, если есть такая возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своим пожилым или маломобильным соседям и помочь им добраться до безопасного места.

В укрытие рекомендуют взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов гражданской защиты. Именно на их официальных телеграм-каналах публикуют сообщения об отбое воздушной тревоги.

Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя, объявляемого тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела исчезает.

Важно! Взрывы в городах могут раздаваться и от работы противовоздушной обороны. Следите за обновлением и доверяйте информацию только из официальных источников. Сигнал воздушной тревоги нельзя игнорировать ни в коем случае. Наша противовоздушная оборона сбивает значительное количество враждебных целей в небе, однако всегда остается риск, что какая-то ракета или ее обломки приземлятся на населенные пункты. Никогда нельзя определить наперед, куда ударит Россия.

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