Воздушная тревога была объявлена в 12 областях Украины.
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Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города.
Сирены раздаются в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
С временно оккупированной Херсонщины данных о воздушных тревогах нет более месяца.
Массовые объявления о воздушной тревоге начались в 20:56. В Луганской области тревога длится уже 41 день без перерыва – отбой в области не дают еще с 4 апреля.
Что делать во время воздушной тревоги
- Во время воздушной тревоги следует сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию или убежищу.
- Если вблизи его нет, в ГСЧС рекомендуют воспользоваться "правилом двух стен". Необходимо пройти в комнату без окон внутри дома или квартиры и держаться поближе к опорной стене.
- Кроме этого, если есть такая возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своим пожилым или маломобильным соседям и помочь им добраться до безопасного места.
- В укрытие рекомендуют взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов гражданской защиты. Именно на их официальных телеграм-каналах публикуют сообщения об отбое воздушной тревоги.
- Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя, объявляемого тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела исчезает.
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