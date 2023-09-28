Airbnb буде відновлювати туризм в Україні: коли компанія розпочне виконувати амбітну обіцянку

Компанія Airbnb приєдналася до пулу бізнесів, які заявили про готовність взяти участь у відновленні України. Платформа буде діяти на звичному для себе напрямку – туризмі.

Airbnb хоче допомогти Україні

Компанія Airbnb готова сприяти відновленню туристичної галузі України після війни. Зокрема, платформа хоче просувати нашу країну як один з найбільш привабливих напрямків для подорожей.

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Як розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Марʼяна Олеськів, підписати відповідний меморандум вдалося з співзасновником і головним стратегічним директором Airbnb Натаном Блечарчиком.

Щойно стане безпечно й відновиться авіасполучення, Україна прогнозовано стане одним із головних туристичних векторів Європи, особливо для тих країн, які сьогодні підтримують нас у боротьбі за незалежність,

– повідомила вона.

Важливо! Після початку повномасштабного вторгнення компанія Airbnb допомогла знайти безплатне тимчасове житло для 130 тисяч українців. Також платформа продовжує активно підтримувати нашу країну у боротьбі з окупантами.

Airbnb буде партнером ДАРТ і буде займатися промоцією привабливості України. Також платформа готова ділитися своїми даними, їх вже почав отримуватися Lviv Tourism Office.