На Amazon подають в суд за обман клієнтів: як компанія "здерла" з користувачів 25 мільярдів

Федеральна торгова комісія США подає до суду на гіганта Amazon. Компанія заробила мільярди доларів, змушуючи користувачів оформляти підписку Prime.

FTC хоче змусити Amazon понести відповідальність за обман користувачів. Маніпуляції та хитрощі дозволили компанії заробити мільярди доларів, які юзери мусили платити за підписку, скасувати яку вкрай важко.

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Як Amazon заробив мільярди на користувачах

FTC стверджує, що Amazon обманом змусила клієнтів підписатися на послуги Prime без їхньої згоди. Коли ж користувачі намагалися скасувати підписку, компанія їх "саботувала". Зокрема, Amazon використовував маніпулятивний дизайн, а підписка Prime продовжується автоматично.

Amazon обманював та заманював людей у пастку підписок, що повторюються, без їхньої згоди, що не тільки засмучувало користувачів, а й коштувало їм значних грошей,

– повідомили в FTC.

Окрім того, через складний інтерфейс скасувати підписку було важко, внаслідок чого прибуток компанії зростав, а гаманці клієнтів "худнули". В Amazon заявили, що скасувати підписку "легко та просто", але мільйони обманутих користувачів свідчать про протилежне.

Також в FTC повідомили, що боси Amazon прекрасно знали про проблему, але спеціально гальмували зміни в інтерфейсі. Воно й не дивно – на маніпуляції з підпискою Prime компанія заробила 25 мільярдів доларів.

Цікаво, що перед судовим позовом Amazon змінив процес скасування підписки Prime, щоб доводити свою невинуватість. Та FTC вже зафіксувал, що раніше для оформлення підписки потрібно було один – два кліки, натомість скасування могло відбутися на 4 сторінках, з шістьма кліками та 15 різними варіантами.