FTC хочет заставить Amazon понести ответственность за обман пользователей. Манипуляции и уловки позволили компании заработать миллиарды долларов, которые пользователи должны платить за подписку, отменить которую крайне сложно.

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Как Amazon заработал миллиарды на пользователях

FTC утверждает, что Amazon обманом заставила клиентов подписаться на услуги Prime без их согласия. Когда же пользователи пытались отменить подписку, компания их "саботировала". В частности, Amazon использовал манипулятивный дизайн, а подписка Prime продолжается автоматически.

Amazon обманывал и заманивал людей в ловушку повторяющихся подписок без их согласия, что не только огорчало пользователей, но и стоило им значительных денег,

– сообщили в FTC.

Кроме того, из-за сложного интерфейса отменить подписку было трудно, в результате чего прибыль компании росла, а кошельки клиентов "худели". В Amazon заявили, что отменить подписку "легко и просто", но миллионы обманутых пользователей свидетельствуют об обратном.

Также в FTC сообщили, что боссы Amazon прекрасно знали о проблеме, но специально тормозили перемены в интерфейсе. И неудивительно – на манипуляции с подпиской Prime компания заработала 25 миллиардов долларов.

Интересно, что перед судебным иском Amazon изменил процесс отмены подписки Prime, чтобы доказывать свою невиновность. Но FTC уже зафиксировал, что раньше для оформления подписки нужно было один – два клика, а отмена могла произойти на 4 страницах, с шестью кликами и 15 разными вариантами.