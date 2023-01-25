Найдорожчий бренд у світі: як Amazon зміг обійти Apple
Джерело:Brand Finance
Amazon став найдорожчим брендом у світі. Компанія зуміла обігнати Apple навіть попри те, що вартість Amazon знизилась на 15% у 2022 році.
Найдорожчі бренди
На першому місці опинився Amazon, на другому місці Apple, який торік був лідером. А от трійку лідерів закрив Google.
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Вартість Amazon у 2022 році знизилась
Amazon втратив за 2022 рік 51 мільярд доларів, а вартість компанії знизилась на 15% – з 350,3 мільярда доларів до 299,3 мільярда доларів.
Це пов'язано зі зниженням довіри клієнтів до бренду через збільшення термінів доставки товарів. Також це могло бути спричинене зменшенням потреби в інтернет-покупках після зняття ковідних обмежень.
Чому Apple більше не найдорожчий бренд
Apple втратив 16% вартості, тобто на один відсоток більше, ніж Amazon. Так вартість Apple знизилась з 355,1 мільярда доларів до 297,5 мільярдів доларів та опинилася на другому місці у рейтингу. Це пов'язують із падінням очікуваного прибутку.
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Хто потрапив до рейтингу
Цього разу до рейтингу потрапило на два бренди менше, ніж торік – 48 проти 50. З рейтингу вибули Snapchat та Twitter.
- За 2022 рік знизилась вартість таких брендів: Samsung Group (ціна бренду впала на 7% до $99,7 млрд), Alibaba.com (мінус 56% до 10 мільярдів доларів) і Facebook (ціна знизилася на 42% до 59 мільярдів доларів).
- Зросла: Instagram (плюс 42% до 47,4 мільярда доларів) та LinkedIn (плюс 49% до 15,5 мільярдів доларів). Також додала у вартості Tesla (ціна бренду зросла на 44% до 66,2 мільярда доларів).