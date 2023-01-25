Найдорожчий бренд у світі: як Amazon зміг обійти Apple

Amazon став найдорожчим брендом у світі. Компанія зуміла обігнати Apple навіть попри те, що вартість Amazon знизилась на 15% у 2022 році.

Найдорожчі бренди

На першому місці опинився Amazon, на другому місці Apple, який торік був лідером. А от трійку лідерів закрив Google.

Цікаво Маск, Безос чи Цукерберг: хто втратив найбільше статків за 2022 рік

Вартість Amazon у 2022 році знизилась

Amazon втратив за 2022 рік 51 мільярд доларів, а вартість компанії знизилась на 15% – з 350,3 мільярда доларів до 299,3 мільярда доларів.

Це пов'язано зі зниженням довіри клієнтів до бренду через збільшення термінів доставки товарів. Також це могло бути спричинене зменшенням потреби в інтернет-покупках після зняття ковідних обмежень.

Чому Apple більше не найдорожчий бренд

Apple втратив 16% вартості, тобто на один відсоток більше, ніж Amazon. Так вартість Apple знизилась з 355,1 мільярда доларів до 297,5 мільярдів доларів та опинилася на другому місці у рейтингу. Це пов'язують із падінням очікуваного прибутку.

Що дослідницька компанія World Brand Lab оцінила Apple, як найвпливовіший бренд у світі.

Детальніше Apple очолив рейтинг найвпливовіших брендів у світі

Хто потрапив до рейтингу

Цього разу до рейтингу потрапило на два бренди менше, ніж торік – 48 проти 50. З рейтингу вибули Snapchat та Twitter.