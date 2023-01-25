Самые дорогие бренды

На первом месте оказался Amazon, на втором месте Apple, в прошлом году являвшийся лидером. А вот тройку лидеров закрыл Google.

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Стоимость Amazon в 2022 году снизилась

Amazon потерял за 2022 год 51 миллиард долларов, а стоимость компании снизилась на 15% – с 350,3 миллиарда долларов до 299,3 миллиарда долларов.

Это связано со снижением доверия клиентов к бренду из-за увеличения сроков доставки товаров. Также это могло быть вызвано уменьшением потребности в интернет-покупках после снятия ограничений.

Почему Apple больше не самый дорогой бренд

Apple потерял 16% стоимости, то есть на один процент больше, чем Amazon. Так стоимость Apple снизилась с 355,1 миллиарда долларов до 297,5 миллиарда долларов и оказалась на втором месте в рейтинге. Это связывается с падением ожидаемой прибыли.

Напомним! Что исследовательская компания World Brand Lab оценила Apple как самый влиятельный бренд в мире.

Подробнее Apple возглавил рейтинг самых влиятельных брендов в мире

Кто попал в рейтинг

На этот раз в рейтинг попало на два бренда меньше, чем в прошлом – 48 против 50. Из рейтинга выбыли Snapchat и Twitter.