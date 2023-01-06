В Forbes посчитали, что через год Илон Маск, Джеф Безос, Марк Цукерберг, Пейдж и Бринк вместе потеряли 378 миллиардов долларов. Больше всего состояние в 2022 году сократилось у Маска, а вот один из соучредителей Google Сергей Бринк потерял всего 45 миллиардов.

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Маск возглавил антирейтинг

Илон Маск за 2022 год вставил за год рекордные 125 миллиардов долларов. Преимущественно состояние миллиардера сократилось из-за падения акций Tesla и из-за покупки социальной сети Twitter, констатируют в Forbes.

Акции Tesla за 2022 год, составляющие основу капитала миллиардера, упали на 65%.

Большая часть падения произошла после анонса Маском покупки Twitter, пишет Forbes.

На конец 2022 года состояние Маска оценивалось в 147 миллиардов долларов, однако уже 3 января оно опустилось до 137 миллиардов долларов, а сейчас составляет 140,5 миллиардов долларов.

Сколько потеряли другие миллиардеры

Джефф Безос

Основателю Amazon за 2022 год он потерял 85 миллиардов долларов. Это произошло из-за снижения акций его компании, что составляет большую часть капитала. Так, акций IT-гиганта Amazon снизились на 50%.

Снижение котировок Amazon оказалось на 17 процентных пунктов хуже падения биржи Nasdaq, ориентированной на технологическую отрасль.

Марк Цукерберг

Программист и миллиардер Цукерберг через год потерял 77 миллиардов долларов. Стоимость акций основанной им Meta за год упала на 64% на фоне сомнений инвесторов в планах компании сфокусироваться на создании метавселенной.

Состояние соучредителей Google

Закрывают антирейтинг Forbes основатели Google – Пейдж и Брин. Состояние Пейджа за год сократились на 46 миллиардов долларов, капитал Брина - на 45 миллиардов долларов.

Акции их компании, известной теперь как Alphabet, с конца 2021 года упали на 39% по общему снижению IT-рынка.