Американський нафтовий гігант Chevron втратив половину прибутків

Підсумки ІІ кварталу поточного року для багатьох великих компаній стали не надто втішними. Разом з тим, прогнози аналітиків малювали ще гіршу картину.

Одна з найбільших нафтових компаній Сполучених Штатів Америки прозвітувала про значне падіння прибутків. Його пояснюють суттєвою знижкою цін на енергоносії.

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Скільки прибутків втратив Chevron

Як повідомили аналітики компанії, прибуток та виторг у ІІ кварталі 2023 року доволі різко впали, але не до того рівня, який прогнозували, тому можна констатувати, що ситуація краща, аніж очікувалося раніше.

Чистий прибуток компанії у квітні – червні склав 6,01 мільярда доларів (3,2 долара на акцію). Для порівняння, минулого року за аналогічний період Chevron заробив 11,62 мільярда доларів.

Виторг компанії знизився на 29% та склав 48,9 мільярда доларів. Аналітики прогнозували, що показник буде як мінімум на 2 мільярди меншим.

Знизилися і показники видобування нафти. У ІІ кварталі Chevron видобував 2,9 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу. Це приблизно на 20 тисяч менше за показник минулого кварталу.

За ІІ квартал 2023 року компанія виплатить акціонерам по 1,51 долара на акцію. Реєстр акціонерів закриють 18 серпня, а виплати почнуться 11 вересня.