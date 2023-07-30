Одна из крупнейших нефтяных компаний Соединенных Штатов Америки отчиталась о значительном падении прибыли. Его объясняют существенной скидкой на энергоносители.

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Сколько доходов потерял Chevron

Как сообщили аналитики компании, прибыль и выручка во ІІ квартале 2023 года довольно резко упали, но не до того уровня, который прогнозировали, поэтому можно констатировать, что ситуация лучше, чем ожидалось ранее.

Чистая прибыль компании в апреле – июне составила 6,01 миллиарда долларов (3,2 доллара на акцию). Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период Chevron заработал 11,62 миллиарда долларов.

Выручка компании снизилась на 29% и составила 48,9 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали, что показатель будет как минимум на 2 миллиарда меньше.

Снизились и характеристики добычи нефти. Во ІІ квартале Chevron добывал 2,9 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это примерно на 20 тысяч меньше показателя прошлого квартала.

За ІІ квартал 2023 года компания выплатит акционерам по 1,51 доллара на акцию. Реестр акционеров будет закрыт 18 августа, а выплаты начнутся 11 сентября.