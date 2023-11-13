Apple збирається судитися ЄС: що саме хоче довести технологічний гігант

Незабаром Apple та Єврокомісія знову зустрінуться в суді. Цього разу сторони будуть дискутувати про антимонопольне законодавство.

Плани на позов проти ЄС

ЄС хоче внести весь магазин застосунків App Store до нового списку, який стосується цифрового антимонопольного законодавства. Технологічний гігант не згоден із такими планами та збирається відстоювати свою позицію в суді.

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Наразі Apple ще не остаточно сформував свою апеляцію щодо рішення, яке озвучила Єврокомісія. Втім, компанії потрібно поспішити, адже термін подачі апеляції закінчується 16 листопада.

Закон ЄС про цифрові ринки набув чинності у травні. Він дуже жорстко бореться із ринковим впливом технологічних гігантів та має на меті полегшити людям перехід на альтернативні сервіси. Головними сервісами, які підпадають під дію цього закону, є Facebook (Meta), TikTok (Bytedance), Amazon, Safari (Apple), пошук Google (Alphabet).

По суті, новий закон змушує гігантів взаємодіяти з конкурентами, а користувачі повинні самі вирішувати, що встановлювати на свої гаджети.

Юристи повідомляють, що навіть якщо Apple таки подасть апеляцію, то навряд чи її розгляд буде швидким процесом. Відтак, компанія все одно буде змушена дотримуватися нових умов з березня 2024 року.