Apple збільшить виробництво iPhone в Індії: скільки десятків мільйонів девайсів робитиме

Компанія Apple хоче посилити свої позиції на ринку Індії. Для цього гігант готовий суттєво наростити виробництво.

Apple збільшує оберти на ринку Індії

Компанія Apple готується до нового ривка на індійському ринку. Гігант вже обговорив зі своїми постачальниками план на найближче майбутнє – виготовляти в Індії більш як 50 мільйонів iPhone на рік.

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Цього плану компанія хоче дотримуватися у найближчі 2 – 3 роки. Для цього доведеться збільшити виробництво девайсів на кілька десятків мільйонів одиниць, але до такого кроку у компанії вже підготувалися.

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Раніше вже лунала інформація про те, що головний постачальник Apple Foxconn вже починає виготовляти iPhone 15 на своїх потужностях в Індії. Відтак, нові плани гіганта щодо індійського ринку вже ніхто не вважає просто гучними заявами.

Окрім того, Apple активно працює над тим, щоб на початку 2024 року випустити нові моделі та оновлення, зокрема, йдеться про Mac і iPad. Продажі цих гаджетів впали, тому компанія прагне зацікавити покупців новими можливостями.

Apple вдається тримати позитивні фінансові показники саме завдяки продажам iPhone та сервісних продуктів. У компанії розуміють, що довго втримувати таке становище може не вийти, тому шукають нові шляхи для найближчої перспективи усіх своїх гаджетів.