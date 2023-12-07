Apple знову лідирує

Apple може вп'яте посісти перше мсце у рейтингу найдорожчих компаній світу. Вперше капіталізація розробника iPhone досягнула позначки у 3 трильйона доларів у червні 2022 року і ще один раз у січні. Проте саме в липні 2023 року акції компанії досягли найвищої вартості.

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Компанії вдається тримати своє перше місце попри зменшення доходів цього року. Хоча її акції зросли на 54%.

Підсумовуючи цей фінансовий рік Apple повідомила, що її загальний дохід знизився на 3% порівняно з минулим роком – до 383,29 мільярда доларів. Ще у листопаді техгігант повідомив, що не чекає зростання своїх доходів протягом 2023 року.

Alaska Air Group купує Hawaiian Holdings

Нещодавно представники Alaska Air Group повідомили, що компанія придбає Hawaiian Holdings Inc. за 1,9 мільярда доларів, включаючи борги.

Це місце, куди люди хочуть приїжджати, щоб провести час, відпустку, весілля та ювілеї. Ми віримо, що це те, що залишиться популярним на довгі роки,

– сказав в інтерв'ю генеральний директор Alaska Air, Бен Мінікуччі.

Об'єднання з Hawaiian дасть Alaska Air контроль над більш ніж 50% ринку польотів на Гавайські острови. Відтак, компанія готова заплатити 18 доларів за акцію Hawaiian готівкою.