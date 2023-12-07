Як йдуть справи в українських фрилансерів
За даними порталу Freelancehunt, у другому півріччі 2023-го року близько 35% самозайнятих працівників змогли збільшити свої доходи. Стільки ж фахівців зуміли зберегти доходи на звичному рівні.
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Для половини спеціалістів фриланс є основним місцем роботи. Більшість фахівців приходять на цей ринок за можливістю підробітку чи цікавими викликами.
Оскільки вартість життя в Україні суттєво зростає, майже половина фрилансерів підняла ціни на свої послуги. Інша частина спеціалістів просто намагається взяти більше роботи. Окрім того, варто враховувати, що багато часу може займати пошук нових клієнтів, і далеко не завжди тривале листування завершується успіхом.
Також фахівці зазначають, що в цілому рівень заробітку визначать вузькоспеціалізовані навички: їх наявність передбачає меншу конкуренцію та вищі гонорари. Радять також виходити на іноземні ринки, де чеки на роботу вищі, аніж в Україні.