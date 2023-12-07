Как обстоят дела у украинских фрилансеров

По данным портала Freelancehunt, во втором полугодии 2023 года около 35% самозанятых работников смогли увеличить свои доходы. Столько специалистов сумели сохранить доходы на привычном уровне.

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Для половины специалистов фриланс является основным местом работы. Большинство специалистов приходят на этот рынок за возможностью подработки или интересными вызовами.

Поскольку стоимость жизни в Украине значительно растет, почти половина фрилансеров подняла цены на свои услуги. Другая часть специалистов просто пытается принять больше работы. Кроме того, следует учитывать, что много времени может занимать поиск новых клиентов, и далеко не всегда длительная переписка завершается успехом.

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Также специалисты отмечают, что в целом уровень заработка определят узкоспециализированные навыки: их наличие предполагает меньшую конкуренцию и более высокие гонорары. Советуют также выходить на иностранные рынки, где чеки на работу выше, чем в Украине.