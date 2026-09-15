Найбільшу мережу супермаркетів Польщі покарали на 500 мільйонів злотих: що сталося

Найбільша торговельна мережа Польщі опинилася в центрі справи про антиконкурентну змову на ринку праці. Польський регулятор наклав загалом майже 572 мільйони злотих штрафів на власника Biedronka, транспортні компанії та причетних до домовленостей людей.

Як працювала схема

За даними регулятора, незаконні домовленості за участі Biedronka діяли щонайменше з червня 2017 року до лютого 2024 року. Про це повідомило Управління з охорони конкуренції та споживачів Польщі (UOKiK).

Йдеться про транспортні компанії, які працювали з розподільчими центрами Biedronka. Перевізники домовилися між собою не переманювати водіїв та не наймати співробітників один одного.

Фактично водій не міг просто перейти до іншого перевізника. Для цього йому спочатку потрібно було отримати згоду попереднього роботодавця. Якщо такого дозволу не було, могли застосовуватися додаткові обмеження:

працівника вносили до своєрідного "чорного списку";

йому на певний час забороняли працювати у відповідному розподільчому центрі Biedronka;

термін такого обмеження міг становити кілька місяців.

Яку роль відігравала Biedronka

Організатором домовленостей регулятор назвав Jeronimo Martins Polska, компанію, яка володіє мережею Biedronka. За версією UOKiK, вона координувала обмін інформацією між учасниками схеми та блокувала перепустки водіям, які переходили до іншого роботодавця без відповідної згоди.

Для бізнесу така система була вигідною, оскільки перевізникам не потрібно було активно конкурувати за працівників. Відповідно, зменшувався і тиск на підвищення зарплат водіїв та тарифів на транспортні послуги.

Працівники мають право шукати вищу зарплату та кращі умови. Змова, яка позбавляє їх цього права, порушує основні засади чесної конкуренції. Такі практики мають рішуче усуватися з ринку,

– заявив голова UOKiK Томаш Хрустни.

Домовленості фактично обмежували конкуренцію між роботодавцями за кваліфікованих працівників. Водіям було складніше перейти до іншої компанії навіть тоді, коли вона пропонувала кращі умови.

Особливо відчутним це могло бути на тлі дефіциту професійних водіїв. Саме нестача кадрів робила боротьбу за працівників важливою для транспортних компаній.

Biedronka отримала найбільший штраф

Загальна сума санкцій у справі становить 571,96 мільйон злотих, що еквівалентно приблизно 6,8 мільярдам гривень.

Найбільший штраф отримала саме Jeronimo Martins Polska:

525,54 мільйонів злотих – штраф для власника Biedronka;

решту суми розподілили між 29 транспортними компаніями;

персональні санкції також наклали на вісьмох людей, яких визнали причетними до домовленостей.

Європейська комісія окремо проаналізувала рішення та підтвердила висновки польського регулятора щодо порушення конкурентного законодавства.

Нагадаємо, що Biedronka є найбільшою за виручкою та найпопулярнішою мережею супермаркетів у Польщі. Вона належить Jeronimo Martins Polska – дочірній компанії португальської групи Jeronimo Martins. На кінець 2024 року мережа мала 3 730 магазинів у понад 1 000 населених пунктах Польщі.