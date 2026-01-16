Що сталося та чому інспекція звернула свою увагу на популярну мережу – розкаже 24 Канал з посиланням на biznes.interia.

Дивіться також Революція на ринку праці: у Польщі змінюються правила оплати праці

Що саме перевірятимуть у магазинах?

За дорученням Головного інспектора праці районні інспекції перевірятимуть обрані магазини по всій країні. Інспектори зосередяться на тому, як у мережі:

плануються робочі зміни,

складаються графіки,

чи своєчасно працівників інформують про їх зміну,

а також чи дотримуються мінімальні періоди відпочинку.

Окрему увагу приділять праву на відпустки та вихідні дні, зокрема відпустці для догляду за дітьми віком до 14 років.



У Польщі перевірять магазини Biedronka / Фото Unsplash

Чому заговорили про перевірки?

Поштовхом до перевірок стали події грудня, коли, всупереч раніше затвердженим графікам, магазини Biedronka працювали навіть до 1 години ночі. Проте, за словами працівників, це лише верхівка айсберга. Люди повідомляють про:

раптові зміни графіків буквально "з дня на день",

роботу поза встановленим розкладом,

примус до понаднормових годин та відмови у відпустках і вихідних.

Особливе обурення викликають повідомлення про відмову у так званій "дитячій" відпустці.

Довідка. Згідно зі статтею 188 Трудового кодексу Польщі, кожен працівник має гарантоване право на вихідні для догляду за дитиною до 14 років, і роботодавець не може відмовити в їх наданні.

У соціальних мережах працівники стверджують, що подібні проблеми нібито існують у магазинах мережі по всій країні. Якщо перевірки PIP підтвердять порушення трудового законодавства, на Biedronka можуть накласти штрафи до 2 000 злотих за кожне порушення. У разі передачі справи до суду сума санкцій може зрости до 30 000 злотих.

За якої температури у Польщі можна припинити працювати?

У Польщі роботодавці зобов'язані забезпечити безпечні умови праці, зокрема, температура в приміщенні для офісної роботи не має бути нижчою за 18 градусів, а для важкої фізичної праці – не нижчою за 14 градусів.

Працівники можуть відмовитися від роботи, якщо умови загрожують їхньому життю чи здоров'ю, а роботодавці повинні забезпечити гарячі напої та додаткове харчування під час екстремальних температур.