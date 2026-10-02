Не лише впізнаваність: як радіо допомогло банку отримати у 18 разів більше заявок

Український банк БІЗБАНК усього за шість тижнів зумів збільшити кількість заявок на кредитну картку "BISешка" у цілих 18 разів. Досягти цього вдалося завдяки успішній стратегії, реалізованій на радіо TAVR Media.

Як працювала кампанія

Головним завданням кампанії було підвищити впізнаваність банку в Києві та підштовхнути потенційних клієнтів перейти від знайомства з карткою до заявки, розповіли в БІЗБАНКУ.

У цьому допомогли креатив та продумана стратегія охоплення аудиторії, реалізована TAVR Media.

Спочатку партнери протестували рекламний ролик, щоб визначити найбільш ефективний варіант. У результаті в ефір запустили повідомлення за результатами тестування.

У центрі кампанії залишили лише один продукт – кредитну картку "BISешка". Такий підхід дозволив не розпорошувати увагу аудиторії.

Наступним етапом стала масштабна присутність в ефірі:

Реклама прозвучала на 12 радіостанціях ;

; Необхідне охоплення та регулярний контакт із цільовою аудиторією забезпечило TAVR Media.

Паралельно кампанію підтримували онлайнl-канали, які допомагали перейти на сайт і залишити заявку усім зацікавленим.

Радіо забезпечило охоплення та інтерес, а диджитал допоміг перетворити їх на переходи і заявки,

– пояснив керівник з маркетингу БІЗБАНКУ Сергій Нарожняк.

Які результати кампанії

Зміни відобразилися одразу в кількох показниках:

за шість тижнів кампанії відвідуваність сторінки "BISешки" підскочила у 33 рази ;

; загальний трафік сайту БІЗБАНКУ зріс на 93%.

Водночас кількість заявок на кредитну картку зросла у 18 разів.

Зміни були помітні й на рівні впізнаваності бренду. За результатами дослідження, проведеного після кампанії, знання БІЗБАНКУ в Києві збільшилося з 6,16% до 7,40%.

Таким чином, ця історія показує, як радіо може працювати не лише на впізнаваність бренду, а й допомагати приводити аудиторію до конкретної дії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інший кейс TAVR Media, де радіо допомогло бізнесу не лише стати більш відомим, а й вплинути на намір покупки та продажі. У кампанії Collistar за шість тижнів знання бренду зросло на 27%, намір покупки – на 20%, а продажі в окремих категоріях – на 35% та 54%.