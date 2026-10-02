Как проходила кампания

Главной задачей кампании было повысить узнаваемость банка в Киеве и подтолкнуть потенциальных клиентов перейти от знакомства с картой к подаче заявки, рассказали в БИЗБАНКЕ.

В этом помогли креатив и продуманная стратегия охвата аудитории, реализованная TAVR Media.

Сначала партнеры протестировали рекламный ролик, чтобы определить наиболее эффективный вариант. В результате в эфир запустили сообщение по итогам тестирования.

В центре кампании оставили только один продукт – кредитную карту "BISешка". Такой подход позволил не рассеивать внимание аудитории.

Следующим этапом стало масштабное присутствие в эфире:

реклама прозвучала на 12 радиостанциях ;

; Необходимый охват и регулярный контакт с целевой аудиторией обеспечила компания TAVR Media.

Параллельно кампанию поддерживали онлайн-каналы, которые помогали всем заинтересованным перейти на сайт и оставить заявку.

Радио обеспечило охват и интерес, а цифровые каналы помогли превратить их в переходы и заявки,

– пояснил руководитель отдела маркетинга БИЗБАНКА Сергей Нарожняк.

Каковы результаты кампании

Изменения отразились сразу на нескольких показателях:

за шесть недель кампании посещаемость страницы "BISешки" подскочила в 33 раза ;

; общий трафик сайта БИЗБАНКА вырос на 93%.

В то же время количество заявок на кредитную карту выросло в 18 раз.

Изменения были заметны и на уровне узнаваемости бренда. По результатам исследования, проведенного после кампании, узнаваемость БИЗБАНКА в Киеве увеличилась с 6,16% до 7,40%.

Таким образом, эта история показывает, как радио может работать не только на узнаваемость бренда, но и помогать побуждать аудиторию к конкретному действию.

Напомним, ранее мы рассказывали о другом кейсе TAVR Media, где радио помогло бизнесу не только стать более известным, но и повлиять на намерение покупки и на продажи. В кампании Collistar за шесть недель узнаваемость бренда выросла на 27%, намерение покупки – на 20%, а продажи в отдельных категориях – на 35% и 54%.