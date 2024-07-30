В російського олігарха у Британії конфіскували значну суму за ухилення від санкцій

Керівник майна російського мільярдера Петра Авена погодився виплатити майже 1 мільйон доларів через ухилення від санкцій. Таким чином він хоче покласти край майже дворічному розслідуванню британської поліції.

Мільярдер намагається уникнути покарання

Російський мільярдер Петро Авен домовився про виплату понад 963 260 доларів. Тисячі фунтів стерлінгів готівкою, вилучені в особняку Авена за межами Лондона, також були передані відповідно до законодавства про "доходи від злочинної діяльності".

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Авена звинувачують у тому, що він є "прокремлівським олігархом", але його адвокати відкидають це звинувачення.

Мільярдер окремо намагається скасувати санкції Великої Британії проти нього. За словами адвокатів, особисті переконання Авена ставлять його в "опозицію до нинішнього режиму".

Перша успішна конфіскація NCA коштів, отриманих у ході розслідування доходів від ймовірного ухилення від санкцій, є важливою віхою, яка має підштовхнути до більш амбітних дій щодо забезпечення дотримання санкцій у майбутньому,

– зазначив старший радник із питань прав людини в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.

Гроші мільярдера зберігалися на банківських рахунках в HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd.. Вони були конфісковані після того, як дружина Авена та його команда з управління майном визнали, що ці кошти "або є майном, що підлягає поверненню, або призначалися для використання в протиправних цілях".

Як раніше заявляли юристи, сам Авен не має банківського рахунку у Великій Британії, але його підозрюють у використанні рахунків дружини та компаній з управління майном як особистої "скарбнички" для фінансування свого способу життя.