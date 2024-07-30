Мільярдер намагається уникнути покарання
Російський мільярдер Петро Авен домовився про виплату понад 963 260 доларів. Тисячі фунтів стерлінгів готівкою, вилучені в особняку Авена за межами Лондона, також були передані відповідно до законодавства про "доходи від злочинної діяльності".
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Авена звинувачують у тому, що він є "прокремлівським олігархом", але його адвокати відкидають це звинувачення.
Мільярдер окремо намагається скасувати санкції Великої Британії проти нього. За словами адвокатів, особисті переконання Авена ставлять його в "опозицію до нинішнього режиму".
Перша успішна конфіскація NCA коштів, отриманих у ході розслідування доходів від ймовірного ухилення від санкцій, є важливою віхою, яка має підштовхнути до більш амбітних дій щодо забезпечення дотримання санкцій у майбутньому,
– зазначив старший радник із питань прав людини в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.
Гроші мільярдера зберігалися на банківських рахунках в HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd.. Вони були конфісковані після того, як дружина Авена та його команда з управління майном визнали, що ці кошти "або є майном, що підлягає поверненню, або призначалися для використання в протиправних цілях".