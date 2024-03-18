Гігант Mondelez, який виготовляє солодощі, досі працює на російському ринку. У Британії відбувся протест проти позиції компанії, акціонери якої рахують прибутки та не турбуються про війну.

У Бірмінгемі протестували проти Mondelez

Поблизу музею шоколаду Cadbury World, що в англійському Бірмінгемі, відбулася акція протесту проти Mondelez International, повідомили 24 Каналу у B4Ukraine. Гіганта, який виготовляє солодощі, звинувачують у фінансовій підтримці російських окупантів, хоча війна Росії проти України триває вже понад 2 роки.

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Акцію протесту організували члени української діаспори у Великій Британії. Вони наголосили, що Mondelez публічно обіцяла скоротити свою діяльність на російському ринку, а натомість ще в 2022 році заплатила Кремлю 48 мільйонів фунтів податку на прибуток та розвиває діяльність 3 фабрик на території Росії.

Mondelez продовжує фінансувати Росію / Фото B4Ukraine

Шоколад Cadbury є одними з найпопулярніших ласощів у Великій Британії, ключовому ринку для Mondelez у Європі, але про зв’язок між Cadbury й агресією Росії проти України часто забувають. Жодне пені корпоративних внесків не повинне підтримувати воєнну економіку Росії,

– наголосили організатори акції.

Також учасники акції наголосили, що британські платники податків підтримали Україну на 13 мільярдів фунтів, тож позиція Mondelez виглядає просто неадекватно.

Mondelez придбав Cadbury у 2010 році. Компанія спонсорує відомі англійські футбольні клуби: Арсенал, Челсі, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. У червні 2023 року Mondelez потрапила у список спонсорів війни від НАЗК. Британські парламентарі закликали компанію припинити фінансувати російську "воєнну машину", а гендир компанії Дірк Ван де Пут відповів, що інвесторам морально байдуже на роботу в Росії, яка скоїла напад на Україну та здійснює обстріли мирного населення.