В Бирмингеме протестовали против Mondelez

Вблизи музея шоколада Cadbury World, что в английском Бирмингеме, состоялась акция протеста против Mondelez International, сообщили 24 Каналу в B4Ukraine. Гиганта, который производит сладости, обвиняют в финансовой поддержке российских оккупантов, хотя война России против Украины продолжается уже более 2 лет.

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Акцию протеста организовали члены украинской диаспоры в Великобритании. Они отметили, что Mondelez публично обещала сократить свою деятельность на российском рынке, а взамен еще в 2022 году заплатила Кремлю 48 миллионов фунтов налога на прибыль и развивает деятельность 3 фабрик на территории России.

Mondelez продолжает финансировать Россию / Фото B4Ukraine

Шоколад Cadbury является одним из самых популярных лакомств в Великобритании, ключевом рынке для Mondelez в Европе, но о связи между Cadbury и агрессией России против Украины часто забывают. Ни одно пени корпоративных взносов не должно поддерживать военную экономику России,

– отметили организаторы акции.

Также участники акции отметили, что британские налогоплательщики поддержали Украину на 13 миллиардов фунтов, поэтому позиция Mondelez выглядит просто неадекватно.

Mondelez приобрел Cadbury в 2010 году. Компания спонсирует известные английские футбольные клубы: Арсенал, Челси, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. В июне 2023 года Mondelez попала в список спонсоров войны от НАПК. Британские парламентарии призвали компанию прекратить финансировать российскую "военную машину", а гендир компании Дирк Ван де Пут ответил, что инвесторам морально безразлично на работу в России, которая совершила нападение на Украину и осуществляет обстрелы мирного населения.