Carlsberg продав "Балтику" та остаточно пішов з Росії

Ще один великий міжнародний бізнес оголосив про остаточний вихід із Росії. Щоправда, регуляторні органи окупантів повинні схвалити усі документи.

Carlsberg Group оголосив про підписання угоди щодо продажу свого бізнесу у Росії. На території окупантів бренд представляла пивоварня "Балтика".

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Carlsberg остаточно пішов із Росії

Як повідомили у компанії, процес відокремлення російського бізнесу та початок переговорів про його продаж розпочалися ще минулого року. Сьогодні, 24 червня 2023 року, угоду нарешті вдалося підписати.

Загалом активи Carlsberg на території Росії складали 150 мільйонів данських крон. Тут були інвестиції для обладнання пивоварень та ІТ-інфраструктура для кількох ринків.

Тепер угоду повинні затвердити регуляторні органи окупантів. Втім, з огляду на озброєний бунт "вагнерівців", навряд чи його схвалять вже найближчими днями. Концерн готовий чекати, адже основну роботу з виходу із Росії вже виконав.

У компанії також запевнили, що припинення співпраці з окупантами абсолютно ніяк не вплине на рівень доходів у 2023 році.