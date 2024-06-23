Падіння акцій як насмішка: як Carlsberg страждає від невдалої спроби поглинання

Компанія Carlsberg намагалася придбати Britvic, британського виробника безалкогольних напоїв. Тих не спокусила пропозиція у кілька мільярдів, що вдарило по відомому виробнику пива.

Невдала спроба поглинання

Carlsberg Group намагалася придбати британського виробника безалкогольних напоїв Britvic. Сума угоди – 3,93 мільярда доларів.

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Однак британці відповіли відмовою, що одразу позначилося на акціях Carlsberg, на лондонській біржі вони впали на 8,77%. Натомість вартість цінних паперів Britvic зросла на 12,5%.

До 19 липня Carlsberg може запропонувати британцям нову ціну угоди, або взагалі відмовитися від цієї ідеї.

Навіщо Carlsberg виробник безалкогольних напоїв

Данці планують розширення виробництва сидру, лимонаду, газованих напоїв та готових коктейлів, які набирають популярності серед споживачів. Тим паче, що конкуренти вже почали робити кроки у цьому напрямку.

Anheuser-Busch InBev вже продає коктейлі у банках, Heineken розширив виробництво сидру та газованих напоїв. Акції інших виробників готових коктейлів на лондонській біржі також почали зростати, тож у Carlsberg, що потрібно діяти вже зараз, аби не втратити цю велику нішу на ринку.