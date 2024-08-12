До X Ілона Маска позивається колишній виконавчий директор Twitter

Ілон Маск перетворив Twitter на Х. Після того, як мільярдер придбав вказану компанію, там сталося багато змін, зокрема і звільнень.

Що відомо про цей позов

Позов подав колишній виконавчий директор Twitter Омід Кордестані. Причиною стала невиплата Х акцій на суму 20 мільйонів доларів.

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Подавався позов до Верховного суду Каліфорнії в Сан-Франциско. Суть претензії у тому, що Кордестані не отримав свою компенсацію повністю. Більшу частину від суми яку йому мали виплатити складають акції.

Як стверджує сам Кордестані, Маск відмовляється передавати йому кошти. Адвокати колишнього виконавчого директора висловлюють претензію стосовно того, що Х користується напрацюваннями їхнього клієнта, при цьому, не надавши повну компенсацію.

Омід Кордестані був виконавчим директором Twitter з 2015 по 2020 рік. Потім він ще два роки був членом правління. Кордестані працював у Twitter поки компанію не придбав Маск у 2022 році.