Новий лот

Як повідомив очільник Фонду держмайна Віталій Коваль, відоме підприємство "АЕРОК" незабаром піде з молотка. Стартова ціна одного з найбільших виробників газобетону в Україні – 965 325 520 гривень.

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Новий власник повинен зберегти основний вид діяльності, погасити борги перед працівниками та державою, впродовж 6 місяців не допустити звільнень, дотримуватися природоохоронного законодавства та вкласти новий колективний договір.

Кому належав "АЕРОК"

Раніше власником підприємства був російський мільярдер Андрєй Молчанов. У 2023 році компанію, яка має потужності у Київській та Львівській областях, передали ФДМУ.

Тепер умови продажу та ціну повинен затвердити уряд, після чого оголосять дату аукціону в системі "Prozorro.Продажі".