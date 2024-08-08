Як розвивається оборонна промисловість України

Укроборонпром цьогоріч посів 49 місце. За рік компанія "перестрибнула" 16 сходинок.

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Ще у 2023 році Укроборонпром займав 65 місце. За словами міністра Олександра Камишіна, саме українська компанія зростає найшвидше з усіх учасників рейтингу.

Олександр Камишін Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Ціль усієї української оборонки одна – виробляти якомога більше зброї для Сил оборони, виробляти її якнайшвидше та максимально якісно, адаптуватися та модернізуватися щохвилини, щоб зберегти життя наших воїнів та зробити усіх росіян, які вторглися на нашу землю, хорошими росіянами.

Виторг Укроборонпрому за 2023 рік зріс на 72%, він сягнув 2,2 мільярда доларів. Камишін зазначає, що у 2024 році українська компанія тримає темп.

Звичайно, жоден рейтинг не є нашою ціллю сьогодні, і спричинений цей бурхливий розвиток, на жаль, критичною необхідністю,

– зазначає міністр.

Зверніть увагу! У 2022 році Україна займала 89 місце, маючи виторг – 754,57 мільйона.