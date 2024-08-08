Скільки Росія вливає у сировинні компанії

Як свідчать дані російського Мінфіну, у липні відомство вклало 3 мільярди китайських юанів із Фонду національного добробуту в "цінні папери російських емітентів".

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Відтак у перерахунку з Фонду вийшло 25 мільярдів рублів. Однак які саме компанії отримали юані – невідомо.

Відомо, що юаневі облігації серед великих російських компаній мають "Роснєфть", "Русал" та "Норильський нікель".

Водночас з початку 2024 року було розміщено облігації в китайській валюті на 28 мільярдів юанів.

Інвестиції Мінфіну покрили 11% цієї суми.

Чому юані важливі для росіян

Насправді китайські юані – це остання валюта, яка залишилася у Росії після введення санкцій. Станом на початок серпня у російському Фонді національного добробуту залишилося 226 мільярдів юанів.

До речі, загальний обсяг ліквідних активів Фонду з початку війни скоротився вдвічі – на 58 мільярдів доларів. Це відбулося через видатки на покриття дефіциту бюджету та вливань у держкомпанії та держбанки.