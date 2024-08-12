Новый лот

Как сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль, известное предприятие "АЭРОК" вскоре уйдет с молотка. Стартовая цена одного из крупнейших производителей газобетона в Украине – 965 325 520 гривен.

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Новый владелец должен сохранить основной вид деятельности, погасить долги перед работниками и государством, в течение 6 месяцев не допустить увольнений, соблюдать природоохранное законодательство и вложить новый коллективный договор.

Кому принадлежал "АЭРОК"

Ранее владельцем предприятия был российский миллиардер Андрей Молчанов. В 2023 году компанию, которая имеет мощности в Киевской и Львовской областях, передали ФГИУ.

Теперь условия продажи и цену должно утвердить правительство, после чего объявят дату аукциона в системе "Prozorro.Продажи".