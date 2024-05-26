Meta і Google наввипередки пропонують Голлівуду мільйони доларів: що їм потрібно від кінотворців

Гонка штучного інтелекту добралася і до кіно. Технологічні гіганти націлилися на святиню сфери – Голлівуд.

Наступна ціль – Голлівуд

Meta і Google почали наввипередки пропонувати голлівудським студіям мільйони доларів. Ні, вони не прагнуть зняти про себе кіно чи серіал – йдеться про дозвіл навчати штучний інтелект на їхніх продуктах.

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Як стало відомо, технологічні гіганти хочуть підписати ліцензійні угоди, щоб їхні моделі штучного інтелекту мали можливість працювати з якісними відео та створювати кращі ролики.

Netflix і Disney вже повідомили, що ліцензування контенту їм не цікаве, але вони готові розглянути інші формати співпраці. Warner Brothers Discovery поки що готова ліцензувати лише частину програм. Чи проходять перемовини з іншими за таким самим результатом – наразі невідомо.

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Креативні індустрії дуже обережно ставляться до співпраці у сфері розвитку ШІ. Вони підозрюють, що в майбутньому це може завдати серйозного удару по їх сфері.

Як відомо, Скарлетт Йоганссон відмовилася співпрацювати з OpenAI – ChatGPT мав мати її голос. Творець поки що найпопулярнішого генеративного штучного інтелекту таки скопіював голос акторки, через що вона звернулася до суду.