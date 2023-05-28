Підтримка українських аграріїв: Данія створить фонд на десятки мільйонів доларів

Інвестиційний фонд Данії залучить кошти для підтримки українських аграріїв та підприємців. Сума перевищить 100 мільйонів доларів.

Українські аграрії суттєво постраждали внаслідок війни Росії проти України. Данія вирішила допомогти нашим підприємцям та вже почала втілення проєкту на мільйони доларів.

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Як Данія підтримає українських аграріїв

Інвестиційний фонд Данії для України запустив спеціальну програму на 1 мільярд данських крон. Це приблизно 133 мільйони доларів.

Багато компаній вирішили долучитися до підтримки українського аграрного сектору. Як розповів міністр промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортен Бьодсков, зацікавлення щодо програми проявили вже понад 150 компаній.

Перші великі проєкти вже в розробці,

– запевнив посадовець.

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Раніше Бьодсков заявляв, що Данія готова підтримати багато проєктів в Україні, які будуть стосуватися критичної інфраструктури, шкіл, лікарень та співпраці у сфері бізнесу. Також відомо, що Данія після нападу росіян стала одним з головних донорів фінансової допомоги Україні.

Підтримка Данії в інших сферах

Данія активно допомагає Україні не лише фінансово, а й у військовій площині. Зокрема, Данія підтримала рішення Вашингтона про навчання українських пілотів та передачу ЗСУ F-16.