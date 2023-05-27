Антимонопольний комітет України дозволив Vodafone придбати частку у статутному капіталі провайдера "Фрінет". У відомстві заявили, що про жодну монополію мова не йде, і обгрунтували своє рішення.

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Чому Vodafone дозволили купити "Фрінет"

Як повідомили в АМКУ, "Vodafone Україна" дозволили придбати понад 50% у статутному капіталі інтернет-провайдера "Фрінет". У відомстві визначили, що це придбання жодним чином не призводить до монополізації чи якогось впливу на конкуренцію у цій галузі.

Зокрема, варто враховувати той фактор, що частка Vodafone на регіональних ринках доступу до інтернету є дуже незначною. Відповідно, навіть після операції спільна частка Vodafone та "Фрінет" не буде перевищувати меж у 15 – 21%.

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Наразі послугами "Фрінет" користуються 160 тисяч абонентів. Провайдер надає послуги швидкісного інтернету на Київщині та ще 9 областях України.

Раніше повідомлялося, що Vodafone Україна минулого року отримала лише 1,1 мільярда гривень прибутку. Це аж на 71% менше попереднього показника.

Також відомо, що через падіння прибутків по всьому світу Vodafone буде скорочувати працівників та запроваджувати реформи ефективності.