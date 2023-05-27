Антимонопольный комитет Украины разрешил Vodafone приобрести долю в уставном капитале провайдера "Фринет". В ведомстве заявили, что ни о какой монополии речь не идет, и обосновали свое решение.
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Почему Vodafone разрешили купить "Фринет"
Как сообщили в АМКУ, Vodafone Украина разрешили приобрести более 50% в уставном капитале интернет-провайдера "Фринет". В ведомстве определили, что это приобретение никоим образом не приводит к монополизации или какому-либо влиянию на конкуренцию в этой области.
В частности, стоит учитывать тот фактор, что доля Vodafone на региональных рынках доступа к интернету очень незначительна. Соответственно даже после операции общая доля Vodafone и "Фринет" не будет превышать пределов в 15 – 21%.
В настоящее время услугами "Фринета" пользуются 160 тысяч абонентов. Провайдер предоставляет услуги скоростного интернета в Киевской области и еще 9 областях Украины.
Ранее сообщалось, что Vodafone Украина в прошлом году получила всего 1,1 миллиарда гривен прибыли. Это на 71% меньше предыдущего показателя.
Также известно, что из-за падения прибыли по всему миру Vodafone будет сокращать работников и вводить реформы эффективности.