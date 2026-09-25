Український бізнес попередили про головний ризик зараз: до чого тут дата-центри

Для українського бізнесу резервне копіювання даних стає не просто технічним питанням, а необхідною умовою безпеки. Експерт пояснив, чому компаніям варто зберігати важливу інформацію одразу в кількох місцях.

Чому бізнесу потрібні резервні копії

Після кількох років повномасштабної війни, а особливо ударів Росії по дата-центрах, компанії вже не можуть ставитися до відсутності резервних копій як до звичайної технічної помилки. Про це розповів власник MiroHost та голова Internet Invest Group Олександр Ольшанський, пише NV.

Я вважаю, що на п’ятому році війни відсутність резервних копій даних уже межує зі злочином. Спочатку це була дурість, потім – недбалість, а зараз – схоже на злочин,

– сказав Ольшанський.

Експерт наголошує, що сучасні хмарні технології дозволяють зберігати інформацію одночасно в кількох місцях. Це зменшує ризик того, що компанія втратить критичні дані через пошкодження або недоступність одного майданчика.

У сучасному світі хмарних технологій навіть Google зберігає все у трьох копіях. Ми теж зберігаємо дані у двох – трьох копіях,

– розповів підприємець.

Ольшанський радить не обмежуватися однією резервною копією. Критично важливі дані мають мати кілька рівнів дублювання, причому хоча б одна копія повинна бути від'єднана від мережі.

Такий підхід дозволяє зберегти інформацію навіть у разі фізичного знищення або тривалої недоступності одного дата-центру. Тобто для бізнесу важливо:

мати кілька копій критично важливих даних;

зберігати їх у різних місцях;

використовувати хмарні або інші віддалені сховища;

мати окрему резервну копію, яка не підключена до мережі.

Що відбувається з дата-центрами в Україні

До слова, зараз проблема актуальна для української інфраструктури. Раніше повідомлялося про пошкодження одного зі столичних дата-центрів, де розміщувалося вузлове обладнання UTELS.

Також було пошкоджено дата-центр мережі "Павутина". Провайдер Crazy Network повідомляв про пошкодження центрального дата-центру обміну трафіком у Києві, після чого проблеми зі зв'язком виникли у його абонентів у Вінниці, Києві та Хмельницькій області.

Окремо повідомлялося про знищення обладнання хостинг-провайдера CityHost.UA та дата-центру, де були розміщені потужності MiroHost. Крім того, інформація про перебої з'являлася щодо Etherlink, а також інтернет-провайдерів KIEVNET, "Домонет" та FAUST.



