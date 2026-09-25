Чому бізнесу потрібні резервні копії
Після кількох років повномасштабної війни, а особливо ударів Росії по дата-центрах, компанії вже не можуть ставитися до відсутності резервних копій як до звичайної технічної помилки. Про це розповів власник MiroHost та голова Internet Invest Group Олександр Ольшанський, пише NV.
Я вважаю, що на п’ятому році війни відсутність резервних копій даних уже межує зі злочином. Спочатку це була дурість, потім – недбалість, а зараз – схоже на злочин,
– сказав Ольшанський.
Експерт наголошує, що сучасні хмарні технології дозволяють зберігати інформацію одночасно в кількох місцях. Це зменшує ризик того, що компанія втратить критичні дані через пошкодження або недоступність одного майданчика.
У сучасному світі хмарних технологій навіть Google зберігає все у трьох копіях. Ми теж зберігаємо дані у двох – трьох копіях,
– розповів підприємець.
Ольшанський радить не обмежуватися однією резервною копією. Критично важливі дані мають мати кілька рівнів дублювання, причому хоча б одна копія повинна бути від'єднана від мережі.
Такий підхід дозволяє зберегти інформацію навіть у разі фізичного знищення або тривалої недоступності одного дата-центру. Тобто для бізнесу важливо:
- мати кілька копій критично важливих даних;
- зберігати їх у різних місцях;
- використовувати хмарні або інші віддалені сховища;
- мати окрему резервну копію, яка не підключена до мережі.
Що відбувається з дата-центрами в Україні
До слова, зараз проблема актуальна для української інфраструктури. Раніше повідомлялося про пошкодження одного зі столичних дата-центрів, де розміщувалося вузлове обладнання UTELS.
Також було пошкоджено дата-центр мережі "Павутина". Провайдер Crazy Network повідомляв про пошкодження центрального дата-центру обміну трафіком у Києві, після чого проблеми зі зв'язком виникли у його абонентів у Вінниці, Києві та Хмельницькій області.
Окремо повідомлялося про знищення обладнання хостинг-провайдера CityHost.UA та дата-центру, де були розміщені потужності MiroHost. Крім того, інформація про перебої з'являлася щодо Etherlink, а також інтернет-провайдерів KIEVNET, "Домонет" та FAUST.