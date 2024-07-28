Вони скоро будуть скрізь: "Нова пошта" запустила відділення у Римі

Європейська експансія "Нової пошти" продовжується. Тепер відділення поштового оператора є і в столиці Італії.

Новий успіх на міжнародній арені

У Римі запрацювало відділення "Нової пошти". Це вже друга точка компанії на Апеннінському півострові.

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Воно розташоване за адресою Via Albalonga 9-11. У будні дні відділення працюватиме з 8 ранку до 8 вечора, а у вихідні – з 9:00 до 18:00. З нього можна відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кілограмів в Україну, всередині Італії та між країнами, де вже є відділення "Нової пошти".

Чи є кур'єрська доставка

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Власна кур'єрська служба "Нової пошти" у Римі незабаром запрацює, як це було у Мілані. Також повідомляється, що з червня клієнти "Нової пошти" можуть скористатися пунктами видачі та поштоматами партнерської мережі GLS, яка працює по всій країні.

Зараз мережа "Нової пошти" в Італії складається з 2 відділень, 2 тисяч поштоматів та 4,5 тисячі пунктів видачі посилок.