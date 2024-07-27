Виплата дивідендів

ТОВ "Руш", якій належить популярна мережа Eva, скерує на виплату дивідендів 148,5 мільйона гривень. Гроші будуть виплачені з чистого прибутку за перший квартал 2024 року, на дивіденди піде 30% з усієї суми.

Читайте також На яку пенсію можуть розраховувати ФОПи у серпні

Відповідне рішення єдиний учасник ТОВ ухвалив 24 липня. Виплата дивідендів буде здійснена впродовж 6 місяців від прийняття рішення.

Хто володіє Eva

ТОВ "Руш" заснували у 2002 році. Станом на 30 червня 2024 року мережа магазинів Eva нараховувала 1080 точок.

Кінцевими бенефіціарами компанії виступають Руслан Шостак і Валерій Кіптик. За підсумками 2023 року чистий прибуток компанії склав 2,2 мільярда гривень. Вартість активів оцінюють у 15,03 мільярда гривень.