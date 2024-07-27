Выплата дивидендов

ООО "Руш", которой принадлежит популярная сеть Eva, направит на выплату дивидендов 148,5 миллиона гривен. Деньги будут выплачены из чистой прибыли за первый квартал 2024 года, на дивиденды пойдет 30% со всей суммы.

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Соответствующее решение единственный участник ООО принял 24 июля. Выплата дивидендов будет осуществлена в течение 6 месяцев с момента принятия решения.

Кто владеет Eva

ООО "Руш" основали в 2002 году. По состоянию на 30 июня 2024 года сеть магазинов Eva насчитывала 1080 точек.

Конечными бенефициарами компании выступают Руслан Шостак и Валерий Киптык. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 2,2 миллиарда гривен. Стоимость активов оценивают в 15,03 миллиарда гривен.