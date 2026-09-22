Власник логістичного бізнесу попередив про зміни цін: що буде з продуктами та ліками

Російські удари по складській та логістичній інфраструктурі впливають на маршрути доставки товарів в Україні. Водночас підстав очікувати дефіциту продуктів чи ліків немає, хоча витрати на перевезення можуть зрости.

Чи буде дефіцит продуктів та ліків

Бізнес має проблеми через атаки Росії на склади, проте проблем з продовольством поки не очікують. Про це розповів співзасновник логістичної компанії Berger Cargo Валерій Барановський, пише NV.

За словами підприємця, торговельні мережі продовжують працювати, а логістичний сектор поступово перебудовує звичні маршрути.

Але я впевнений – судячи з того, що бачу, – жодного дефіциту узагалі не буде. Я в нього не вірю. Жодного голоду не буде. У магазинах усе буде. Ціни трохи зміняться – це так,

– сказав він.

Барановський зазначив, що компаніям доводиться адаптуватися до нових умов та шукати альтернативні способи доставки. Тобто головним наслідком для споживачів може стати не нестача товарів, а їхнє поступове подорожчання.

Окремо ситуація стосується фармацевтичної продукції. Росія продовжує завдавати ударів по складській інфраструктурі, зокрема по об'єктах, де зберігаються лікарські засоби. Через це фармацевтичним компаніям доведеться коригувати логістику та за потреби використовувати інші маршрути.

Можливо, їх доставлятимуть іншими шляхами, але вони однозначно будуть,

– сказав Барановський.

Наскільки можуть зрости ціни

Зміна маршрутів та збільшення відстаней перевезень безпосередньо впливають на собівартість логістики. Якщо компаніям доводиться обирати довші шляхи або використовувати додаткові транспортні ресурси, це зрештою може відображатися і на ціні товарів.

За оцінкою керівника Berger Cargo, сама логістична складова може подорожчати приблизно на 10%. На неї також впливатимуть інфляція, витрати бізнесу, ситуація з постачанням та конкретні маршрути.

Отже, наразі логістичний бізнес не бачить передумов для масового зникнення продуктів чи ліків із магазинів. Основна зміна, з якою можуть зіткнутися споживачі, – поступове зростання цін через дорожчу та складнішу доставку.

До слова, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький також вважає, що Україні не загрожує дефіцит продуктів. Усе через те, що український агросектор виробляє більш ніж достатньо базових продуктів.

Водночас через постійний російський терор українські торгові мережі екстрено перебудовують логістику, відмовляючись від класичного накопичення товарів на великих складах. Уряд навіть передав ритейлерам закритий список безпечних приміщень для релокації запасів.